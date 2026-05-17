В Госдуме отреагировали на масштабную атаку БПЛА на Москву

Масштабная атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

«Более того — [президент Украины Владимир] Зеленский откровенным терроризмом пытается смыть позор перед западными кураторами за коррупционное дело в отношении своего ближайшего окружения», — написал Слуцкий.

Он отметил, что цель атак ВСУ на Москву и Подмосковье — сместить фокус внимания с коррупционного скандала в Киеве и посеять панику среди мирных россиян.

Депутат назвал «пораженческими конвульсиями» заявления Зеленского об ослаблении России и наступлении Вооруженных сил Украины, а также активизацию атак БПЛА. Киев и западная «партия войны» дорого заплатят за свои авантюры, добавил Слуцкий.

Атака беспилотников на Москву стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120, следует из данных мэра Сергея Собянина, подсчитанных ТАСС. Удары затронули и Подмосковье — есть жертвы, раненые и разрушения. В МИД РФ назвали атаку украинских дронов терактом «на деньги еэсовцев». Что известно о последствиях и масштабах атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказал, откуда могли запускать дроны для атаки на Подмосковье.