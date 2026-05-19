На подлете к Москве сбили беспилотники

Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин сообщал о еще одном дроне, сбитом на подлете к Москве.

18 мая министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую неделю средства ПВО уничтожили над территорией России не менее 3124 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов было сбито 13 мая — 572, а также 17 мая — 1054. Основная часть атак пришлась на европейскую часть страны.

Атака беспилотников ВСУ на Москву в ночь на 17 мая стала крупнейшей более чем за год. С полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — более 120. Атакам также подверглось Подмосковье, где были зафиксированы разрушения и пострадавшие.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.