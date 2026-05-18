Силы ПВО за неделю уничтожили над российскими регионами более трех тысяч беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение недели сбили над территорией страны не менее 3124 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом, ссылаясь на данные министерства обороны России, сообщает РИА Новости.

Больше всего вражеских дронов было перехвачено и уничтожено 13 мая (572) и 17 мая (1054). Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны.

17 мая сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за семь часов уничтожили над девятью регионами страны и Азовским морем 36 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Атака беспилотников на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Удары затронули и Подмосковье — есть раненые и разрушения.

