Пушилин сообщил о выходе российских бойцов к Пискуновке

Российские войска вышли к населенному пункту Пискуновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он пояснил, что после освобождения села Кривая Лука российские бойцы вышли на славянско-краматорском направлении к Пискуновке.

8 мая министерство обороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Кривая Лука в Донецкой народной республике.

4 мая Пушилин заявил, что российские войска закрепляются в районе Новоалександровки. Он подчеркнул, что там уже перерезаны пути снабжения и взята под объективный контроль логистика противника в направлении Доброполья.

29 апреля Пушилин заявил, что массовое применение беспилотных летательных аппаратов не делает ситуацию на фронте патовой.

Ранее стало известно, какой процент территории Донбасса находится под контролем ВСУ.