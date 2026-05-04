Глава ДНР заявил, что ВС РФ закрепляются в районе Новоалександровки

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил информационной службе «Вести», что российские войска закрепляются в районе Новоалександровки.

По его словам, после закрепления в Новоалександрке российские войска продвигаются дальше.

«Здесь уже перерезаны пути снабжения и взяты под объективный контроль логистика противника в направлении Доброполья. Поэтому здесь тоже видим улучшение позиций», — поделился глава ДНР.

Накануне Пушилин говорил, что системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращена 61 террористическая атака со стороны украинских войск.

Он отметил, что ВСУ продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру региона.

Также, по его словам, над Кировским районом города уничтожили самолетные БПЛА FP-1 и Hornet, которые несли боезаряды с дополнительными поражающими элементами.

Ранее несколько мирных жителей ДНР пострадали в результате атак ВСУ.