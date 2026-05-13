Конгресс США оценил стоимость «Золотого купола»

Создание американской системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» обойдется в $1,2 трлн. Это следует из доклада Бюджетного управления конгресса США.

До этого предполагалось, что стоимость проекта составит не более $185 млрд. В докладе ведомства отмечается, что в проекте Пентагона не предоставлены подробности о том, какие именно платформы и в каком количестве войдут в архитектуру «Золотого купола».

Управление отмечает, что, несмотря на высокие затраты, предполагаемая архитектура системы будет способна противостоять лишь ограниченной атаке, но не крупномасштабной.

В январе сообщалось, что США спустя год после анонса плана по созданию системы ПРО «Золотой купол» мало продвинулись в работе над ней.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет объявили о выделении средств на создание проекта «Золотой купол». Американский лидер при этом сообщил, что ему поступил телефонный звонок из Канады, власти которой хотят принять участие в проекте ПРО.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут следить за реализацией плана США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также возможность ее размещения в Гренландии.

