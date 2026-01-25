Размер шрифта
Россия будет отслеживать планы США по созданию «Золотого купола»

Песков: РФ будет отслеживать создание «Золотого купола» в контексте Гренландии
Российские военные будут следить за реализацией плана США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также возможность ее размещения в Гренландии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Telergram-канал «Вести».

«Я не сомневаюсь, что наши военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы», — сказал Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

21 января президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он сообщил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение, которое даст США делать с островом «все, что захочется».

По данным портала Axios, возможная сделка не подразумевает полной передачи Вашингтону суверенитета над Гренландией, однако предполагает размещение «Золотого купола», а также обновление оборонного соглашения между США и Данией.

Ранее Трамп заявил, что Китай «съест» Канаду.

