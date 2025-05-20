Трамп сообщил о желании Канады присоединиться к американскому проекту ПРО 

Канада намерена присоединиться к проекту противоракетной обороны Соединенных Штатов Golden Dome («Золотой купол»), заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп и глава министерства обороны Пит Хегсет, выступая в Белом доме, объявили о выделении средств на создание проекта «Золотой купол». Президент США при этом сообщил, что ему поступил телефонный звонок из Канады, власти которой хотят принять участие в проекте ПРО. Трамп уточнил, что позднее обсудит это намерение.

В январе текущего года президент США подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Позже инициативу официально переименовали в «Золотой купол».

Из документа следует, что проект включает в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве. В том числе указ требует, чтобы Минобороны США предоставило «планы разработки и развертывания многочисленных перехватчиков космического базирования, <...> ускорения развертывания в космосе систем отслеживания запусков баллистических ракет и гиперзвукового оружия». Пентагон обязан выполнить поручение до завершения подготовки государственного бюджета на 2026 финансовый год.

Ранее Белый дом запросил у конгресса миллиарды долларов на создание системы ПРО «Золотой купол».