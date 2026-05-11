Несмотря на перемирие: в Минобороны РФ рассказали об ударах ВСУ

МО: ВС РФ ответили на удары ВСУ и уничтожили 320 военных в Запорожской области
Подразделения российской группировки войск «Восток» в течение суток в ответ на огневые налеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли поражение противнику в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве заявили, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) продолжают строго придерживаться режима прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на перемирие, ВСУ наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по российским позициям, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что подразделения группировки «Восток» в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение формированиям трех бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах сел Верхняя Терса, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области. Украинская армия лишилась свыше 320 военнослужащих, боевой бронированной машины и четырех автомобилей, уточнили в Минобороны РФ.

4 мая президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) по случаю празднования 81-й годовщины Победы над фашистами.

8 мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между РФ и Украиной будет действовать три дня — 9, 10 и 11 мая. 9 мая президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Киев согласился на анонсированное США перемирие. Однако, по данным Минобороны РФ, с тех пор ВСУ тысячи раз нарушали режим прекращения огня.

