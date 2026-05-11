Еще одна страна ЕС пытается заполучить американских военных из Германии

Глава МИД Латвии заявила о готовности принять военных США после их вывода из ФРГ
Латвия готова разместить у себя дополнительный воинский контингент США. Об этом заявила глава МИД страны Байба Браже в интервью Bloomberg в Брюсселе.

Так она прокомментировала сообщение Белого дома о выводе тысяч американских военнослужащих из Германии. По словам главы латвийской дипломатии, Рига уже ведет «ряд переговоров с американскими союзниками», которые называют республику «образцовым партнером».

В связи с этим, добавила Браже, страна «очень приветствовала бы» переброску дополнительного контингента США на свою территорию. Никаких данных о его возможной численности министр не привела.

Сейчас в Латвии размещены многонациональный батальон под командованием Канады и ротационная американская бронетанковая техника. Страна, как и две другие прибалтийские республики, на протяжении последних лет последовательно выступает за усиление восточного фланга НАТО.

В начале мая США анонсировали вывод 5 тысяч своих военнослужащих из Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал это решение ожидаемым, хотя, по данным СМИ, оно застало НАТО врасплох.

О готовности разместить перебрасываемый из Германии контингент у себя объявила Польша. В Вашингтоне допустили, что такой сценарий действительно возможен.

Ранее вывод солдат США из Германии связали с концом НАТО.

 
