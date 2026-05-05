Заявление Трампа о выводе войск из Германии застало НАТО врасплох

Президент США Дональд Трамп взял «с потолка» количество американских военнослужащих, которые покинут Германию. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По словам неназванного чиновника, 5 тысяч военнослужащих — это лишь предварительная оценка, которую американский лидер назвал наугад, потому что хотел сделать показательный жест в рамках противостояния с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Другой источник заявил, что президент США не предоставил подробностей вывода войск из ФРГ, поскольку «просто выдумал это число».

Euronews отмечает, что американская администрация заранее не предупредила Берлин о выводе войск, поэтому заявление Трампа застало командование НАТО врасплох. Пока непонятно, откуда и как будут выводить военных и каким образом это повлияет на общую боеготовность Североатлантического альянса, говорится в публикации.

30 апреля президент США сообщил, что Вашингтон может сократить американский военный контингент на территории Германии.

2 мая телеканал CBS News сообщил, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. По состоянию на декабрь 2025 года на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов.

