Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Заявление Трампа о выводе войск из Германии застало НАТО врасплох

Euronews: Трамп выдумал число отозванных из Германии американских военных
Alex Brandon/Reuters

Президент США Дональд Трамп взял «с потолка» количество американских военнослужащих, которые покинут Германию. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По словам неназванного чиновника, 5 тысяч военнослужащих — это лишь предварительная оценка, которую американский лидер назвал наугад, потому что хотел сделать показательный жест в рамках противостояния с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Другой источник заявил, что президент США не предоставил подробностей вывода войск из ФРГ, поскольку «просто выдумал это число».

Euronews отмечает, что американская администрация заранее не предупредила Берлин о выводе войск, поэтому заявление Трампа застало командование НАТО врасплох. Пока непонятно, откуда и как будут выводить военных и каким образом это повлияет на общую боеготовность Североатлантического альянса, говорится в публикации.

30 апреля президент США сообщил, что Вашингтон может сократить американский военный контингент на территории Германии.

2 мая телеканал CBS News сообщил, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. По состоянию на декабрь 2025 года на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов.

Ранее в ЕС захотели больше независимости в обороне после решения США вывести войска из Германии.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!