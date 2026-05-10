ВВС США увеличили число полетов возле Кубы

Военные США с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья Кубы. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Количество рейсов американских военных разведывательных служб у берегов Кубы резко возросло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 4 февраля ВВС США совершили как минимум 25 подобных полетов с использованием пилотируемых самолетов и беспилотников. Большинство из них прошли вблизи Гаваны и Сантьяго-де-Куба.

Недавно президент США Дональд Трамп объявил, что Америка «займется» Кубой, однако детали своих планов не раскрыл. В ходе интервью с журналисткой Шерил Аткинсон Трамп назвал Кубу недееспособной страной.

1 мая Трамп подписал указ, который предусматривает введение дополнительных санкций против Кубы. В документе отмечалось, что Соединенные Штаты «продолжают считать Кубу серьезной угрозой для американской нацбезопасности и внешней политики».

Ранее США ввели санкции против Кубы.

 
