США ввели санкции против Кубы

США ввели санкции против конгломерата, контролирующего 40% экономики Кубы
Alexandre Meneghini/Reuters

США ввели санкции в отношении конгломерата Grupo de Administracion Empresarial S. A. (GAESA), контролирующего, по мнению американского правительства, около 40% экономики Кубы. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

Санкции также распространяются на главу организации Аню Гильермину Ластрес Мореру и предприятие MOA Nickel SA (MNSA). Последнее создано канадской компанией Sherritt International и кубинской La Compania General de Niquel. Рестрикции вводятся на основании указа о резком ужесточении одностороннего режима санкций в отношении Кубы.

До этого госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.

 
