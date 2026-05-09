Парад Победы в Москве возглавил новый главком Сухопутных войск

Кирилл Брага/РИА Новости

Новый главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев возглавил парад Победы на Красной площади.

До него с 2014 года парад принимал вместе с министром обороны Олег Салюков.

Мордвичев занял пост главнокомандующего менее года назад: 22 мая 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов представил нового руководителя личному составу и вручил ему штандарт.

До этого Мордвичев командовал войсками Центрального военного округа, 8-й армией, руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь в ходе спецоперации. Удостоен звезды Героя России.

15 мая президент РФ Владимир Путин освободил главкома Сухопутных войск РФ Олега Салюкова от занимаемой должности и назначил его заместителем секретаря Совета безопасности России.

Парад в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне прошел в Москве. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее на параде Победы транслировали работу российских военных на СВО.

 
