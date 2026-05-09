Работу российских военных на СВО впервые показали на параде Победы

Работу военнослужащих Вооруженных сил России, выполняющих боевые задачи в ходе спецоперации, впервые продемонстрировали в ходе трансляции парада Победы на Красной площади.

В ходе трансляции, в частности, показали, как работают передовые разработки российского оружия, в частности боевой лазерный комплекс «Пересвет», сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец «Ту-160 «Белый лебедь», ЗРК С-500 «Прометей» и др.

Кроме того, были показаны кадры боевого дежурства на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Прозвучали поздравления от военнослужащих.

Далее последовали кадры с Красной площади — началось движение с колонны военнослужащих Московского гарнизона. Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции — впервые среди них подразделения войск беспилотных систем.

Парад в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне проходит в Москве. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее на параде Победы Владимир Путин объяснил причину уверенности в победе России.

 
