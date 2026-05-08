Россия ответила массированными ударами на террористические атаки Украины

Вооруженные силы (ВС) России за неделю со 2-го по 8 мая нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на террористические атаки Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы». — говорится в публикации.

Российские военные также нанесли удары по складам с боеприпасами и местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Также в оборонном ведомстве отметили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный в зоне спецоперации президентом РФ Владимиром Путиным в честь Дня Победы, более 1,6 тыс. раз.

4 мая Владимир Путин предложил объявить 8 и 9 мая перемирие в зоне СВО в честь праздника 9 Мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны.

Ранее в США отреагировали на угрозу Зеленского ударить по Москве.