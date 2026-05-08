В Минобороны РФ зафиксировали более 1,6 тыс. случаев нарушения перемирия

Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня, объявленный в зоне спецоперации президентом РФ Владимиром Путиным в честь Дня Победы, более 1,6 тыс. раз. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Несмотря на объявление режима перемирия <...> зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 8 мая в соответствии с решением Верховного главнокомандующего все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратили вести огонь и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, в то время как украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары артиллерией и беспилотниками по позициям российских войск и по гражданским объектам в приграничных районах. В Минобороны подчеркнули, что российским военнослужащим пришлось действовать зеркально.

По информации МО, ВСУ совершили 153 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков, а также нанесли 887 ударов с использованием дронов.

4 мая Владимир Путин предложил объявить 8 и 9 мая перемирие в зоне СВО в честь Дня Победы.

Ранее Зеленский пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве могут появиться украинские дроны.

 
