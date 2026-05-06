В США отреагировали на угрозу Зеленского ударить по Москве

Дэвис: Зеленский хочет привлечь к себе внимание с помощью угроз в адрес России
Президент Украины Владимир Зеленский пытается привлечь к себе внимание с помощью угроз в адрес России перед парадом Победы. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

По его мнению, украинский президент оказался в сложной ситуации, он хочет «оставаться на первых полосах газет». 

Дэвис утверждает, что российские военные продвигаются на фронте, одновременно с этим Зеленский столкнулся с «колоссальным давлением» из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Подполковник добавил, что США и Израиль используют против Ирана большое количество вооружения и ракетных систем, которые хотел бы получить Киев.

«О передаче ракет ATACMS и другом дальнобойном оружии теперь можно забыть. Мы не дадим ничего из этого», — подчеркнул Дэвис.

До этого Зеленский пообещал, что Киев 8 мая «определится» со своими действиями по поводу атак на День Победы.

Ранее в России вычислили ловушку Зеленского в преддверии Дня Победы.

 
