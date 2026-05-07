Число атаковавших Москву беспилотников превысило 30

ТАСС: Москву атаковал 31 беспилотник
Москву с полуночи 7 мая атаковал 31 беспилотник. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

На местах падения обломков дронов работают экстренные службы, отмечал столичный мэр Сергей Собянин.

Утром Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили 347 украинских беспилотников самолетного типа над 21 регионом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Среди атакованных городов оказался Ржев Тверской области. Там в результате атаки БПЛА были повреждены три многоэтажных дома, в результате чего были эвакуированы 350 человек.

В Чебоксарах учащихся перевели на дистант из-за угрозы атаки.

Ранее дрон атаковал служебный микроавтобус в Белгородской области.

 
