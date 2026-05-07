На подлете к Москве сбили еще три беспилотника

Военные перехватили еще три беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, добавил он.
О пострадавших или повреждениях на земле не сообщается.
Таким образом число сбитых в районе Москвы беспилотников достигло 16.
Утром Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили 347 украинских беспилотников самолетного типа над 21 регионом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
Среди атакованных городов оказался Ржев Тверской области. Там в результате атаки БПЛА были повреждены три многоэтажных дома, в результате чего были эвакуированы 350 человек.
Ранее дрон атаковал служебный микроавтобус в Белгородской области.