На подлете к Москве сбили еще три беспилотника

До 16 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Военные перехватили еще три беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, добавил он.

О пострадавших или повреждениях на земле не сообщается.

Таким образом число сбитых в районе Москвы беспилотников достигло 16.

Утром Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили 347 украинских беспилотников самолетного типа над 21 регионом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Среди атакованных городов оказался Ржев Тверской области. Там в результате атаки БПЛА были повреждены три многоэтажных дома, в результате чего были эвакуированы 350 человек.

Ранее дрон атаковал служебный микроавтобус в Белгородской области.