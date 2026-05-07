Губернатор рассказал о последствиях атаки на Ржев

Три многоквартирных дома повреждены в Ржеве из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава Тверской области Виталий Королев в «Макс».

По его словам, в одном пятиэтажном жилом доме в результате атаки была повреждена плита кровельного перекрытия, в двух соседних домах — частично выбиты окна.

Королев добавил, что никто не пострадал, были эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей.

В ночь на 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на республику, удары отражали силы ПВО. Налеты БПЛА также фиксировались в Севастополе, где были сбиты несколько целей. В результате ударов по Джанкою пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

4 мая военный корреспондент Сергей Воробьев прокомментировал попадание украинского беспилотника в здание в районе Мосфильмовской улицы в столице. По мнению журналиста, Москва для Киева — не самоцель. ВСУ пытаются вынудить военно-политическое руководство РФ оттянуть часть средств ПВО с линии боевого соприкосновения и с ключевых промышленных объектов.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении десятков беспилотников над регионами России.