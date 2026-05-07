Люди пострадали при атаке БПЛА на служебный микроавтобус в Белгородской области

Гладков: женщину не спасли после атаки БПЛА на микроавтобус в Вознесеновке

Украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанесли удар по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что транспортное средство перевозило сотрудников одного из предприятий. В результате атаки пострадали три человека. Женщину спасти не удалось, один мужчина получил тяжелые травмы.

«В Шебекинской ЦРБ (центральной районной больнице. — «Газета.Ru») ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения ноги и руки. В настоящее время медики делают все возможное, чтобы спасти его», — говорится в заявлении.

По словам губернатора, еще один мужчина получил осколочные ранения ноги и минно-взрывную травму. Бригада скорой помощи решила госпитализировать его в городскую больницу №2 в Белгороде.

5 мая украинский БПЛА атаковал трактор, работавший в поле в Ракитянском районе Белгородской области. Гладков уточнил, что инцидент произошел в районе села Лаптевка. Водитель сельхозмашины получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Белгороде после атаки украинских войск госпитализировали женщину и ребенка.