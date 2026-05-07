Учащихся перевели на дистант в Чебоксарах из-за угрозы атаки БПЛА

Обучение в школах и техникумах Чебоксар переведено на онлайн формат из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила администрация города на странице во «ВКонтакте».

В администрации рассказали, что сигнал «Ракетная опасность» отменен, но действует опасность атаки БПЛА.

«В связи с этим все ранее введенные меры безопасности продолжают действовать в полном объеме вплоть до особого распоряжения: образовательные учреждения города (школы, детские сады, техникумы и вузы) продолжают работу в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

Власти рекомендовали гражданам по возможности оставаться в помещениях и не выходить на улицу без острой необходимости, а при звуках пролетающего беспилотника или взрыва отойти от окон и лечь на пол.

Утром Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили 347 украинских беспилотников самолетного типа над 21 регионом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Ранее Ростовская область подверглась массированной атаке дронов.