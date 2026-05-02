Российские силы установили контроль над селом в Сумской области

МО РФ: российские военные взяли под контроль село Мирополье в Сумской области
Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополье Сумской области», — говорится в публикации.

Кроме того, по данным ведомства, бойцы группировки «Север» 30 апреля установили контроль над населенным пунктом Корчаковка Сумской области.

Также подразделения «Центра» в результате решительных действий освободили Новоалександровку в Донецкой Народной Республике.

До этого в силовых структурах сообщили, что в районе населенного пункта Кондратовка Сумской области в апреле практически в полном составе уничтожена рота 1-го механизированного батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Информация о потерях была получена при анализе некрологов украинских военных.

В декабре президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские войска в 2026 году продолжат обеспечивать безопасность приграничных районов страны.

Ранее российские военные вынудили ВСУ покинуть Покаляное в Харьковской области.

 
Осторожно, идеальные отношения! Как миф о «половинках» приводит к изменам и выгоранию
