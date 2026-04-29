За месяц боевых действий под Сумами была уничтожена рота Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах Российской Федерации.

Собеседник агентства рассказал, что в районе населеннного пункта Кондратовка только в апреле практически в полном составе уничтожена рота 1-го механизированного батальона 158-й отдельной механизированой бригады украинской армии. Он пояснил, что информация о потерях была получена в результате анализа некрологов украинских военных.

27 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери в боях у Гуляйполя в Запорожской области при попытке сохранить контроль над населенным пунктом Воздвижевка.

5 апреля пленный украинский военнослужащий сообщил, что рота ВСУ понесла значительные потери за две недели при попытке штурма населенного пункта Сладкое в Запорожской области.

Ранее Алаудинов назвал потери ВСУ за время проведения СВО.