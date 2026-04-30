Группировка «Север» установила контроль над Корчаковкой в Сумской области

Бойцы группировки «Север» Вооруженных Сил России (ВС РФ) установили контроль над населенным пунктом Корчаковка Сумской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, подразделения «Центра» в результате решительных действий освободили Новоалександровку Донецкой Народной Республики (ДНР).

До этого в силовых структурах сообщили, что в районе населенного пункта Кондратовка Сумской области только в апреле практически в полном составе уничтожена рота 1-го механизированного батальона 158-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Он пояснил, что информация о потерях была получена в результате анализа некрологов украинских военных.

В декабре президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские войска в 2026 году продолжат обеспечивать безопасность приграничных районов государства. В конце 2025 года он также сообщил о том, что российские войска будут последовательно расширять буферные зоны.

Ранее главком ВСУ заявил о наступлении армии России по всей линии фронта.

 
