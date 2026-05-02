Украинские беспилотники атаковали Тульскую область

Губернатор Миляев: ПВО сбила в Тульской области семь украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны сбили в Тульской области семь украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, люди не пострадали, здания и инфраструктура не повреждены.

Губернатор добавил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

До этого дроны атаковали два района Ростовской области.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 2 мая силы ПВО сбили несколько БПЛА на подлете к Москве.

Вечером 1 мая Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника российскими над регионами. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены над четырьмя регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.