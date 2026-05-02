Россия объявила в розыск операторов украинских дронов

В международный розыск объявлены четыре оператора украинских дронов, причастные к атакам на Брянскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Месяц назад суд в Москве выдал санкцию на заочный арест четырех операторов украинских беспилотников — Андрея Цита, Сергея Зенича, Василия Логина и Богдана Цвигуна, которых Следственный комитет заочно обвинил в совершении терактов в Брянской области. Согласно материалам дела, все они объявлены в федеральный и международный розыск.

По версии следствия, в августе 2025 года Цит запустил с Украины дрон и сбросил боеприпас на поселок Круглая Поляна в Севском районе. В октябре того же года Зенич атаковал с беспилотника село Гудовка Погарского района, в результате чего один человек не выжил и один пострадал. В ноябре 2025 года Логин и Цвигун сбросили боеприпас с дрона на населенный пункт Круча Климовского района, где пострадали двое мирных жителей.

Расследование дел в отношении украинских боевиков завершено.

