Над Ленинградской областью сбили два беспилотника

Губернатор Дрозденко: ПВО уничтожила два дрона над Ленобластью
Станислав Красильников/РИА Новости

Два беспилотных летательных аппарата уничтожили силы ПВО утром 2 мая над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава области отметил, что боевая работа в регионе продолжается.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

По данным МЧС, в 06:00 в воздушном пространстве Ленинградской области объявили режим «Беспилотная опасность». Жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Этим утром средства противовоздушной обороны сбили в Тульской области семь украинских беспилотников. До этого дроны атаковали два района Ростовской области.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 2 мая силы ПВО сбили несколько БПЛА на подлете к Москве.

Вечером 1 мая Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника российскими над регионами. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены над четырьмя регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.

 
Российские зумеры не хотят становиться руководителями. Как мотивировать поколение Z к росту
