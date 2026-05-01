Более 30 украинских беспилотников сбили над территорией России

МО РФ: за три часа средства ПВО уничтожили 33 БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 украинских беспилотника над регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По его данным, в период с 17:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

При этом с 08:00 до 17:00 были сбиты 100 украинских беспилотников, а в ночь на 1 мая — более 140.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе, в результате чего местные жители остались без телевещания.

Накануне генерал-майор авиации Владимир Попов объяснил, что дроны ВСУ долетают до Урала из-за движения на малых высотах.

Ранее в Госдуме объяснили атаки Украины на Туапсе.