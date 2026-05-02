Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Украина атаковала Ростовскую область

Слюсарь: ВСУ ночью атаковали два района Ростовской области, пострадавших нет
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью атаковали два района Ростовской области беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотные летательные аппараты уничтожены в Неклиновском и Миллеровском районах», — написал он.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью 2 мая сообщил об уничтожении пяти беспилотников на подлете к столице.

По информации Минобороны России, в ночь на 1 мая над территорией страны было сбито более 140 украинских дронов.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки отразили в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и шести областях — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

Вечером 1 мая Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены в период с 17:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Госдуме объяснили атаки Украины на Туапсе.

 
Теперь вы знаете
Российские зумеры не хотят становиться руководителями. Как мотивировать поколение Z к росту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
