Украина атаковала Ростовскую область

Слюсарь: ВСУ ночью атаковали два района Ростовской области, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью атаковали два района Ростовской области беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотные летательные аппараты уничтожены в Неклиновском и Миллеровском районах», — написал он.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью 2 мая сообщил об уничтожении пяти беспилотников на подлете к столице.

По информации Минобороны России, в ночь на 1 мая над территорией страны было сбито более 140 украинских дронов.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки отразили в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и шести областях — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

Вечером 1 мая Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены в период с 17:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

