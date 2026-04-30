В Казахстане сделали заявление о производстве дронов Байрактар

Казахстан не принял решения производить турецкие беспилотники Байрактар. О решении Астаны по будущему производства дронов сообщили в министерстве обороны республики, передает Sputnik Ближнее Зарубежье в своем Telegram-канале.
«Еще более подробная информация носит служебный характер, находится на стадии проработки и распространению не подлежит», — сказали в Минобороны.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между РФ и Казахстаном способствуют обеспечению стабильности на Евразийском пространстве.
Лавров прибыл в Казахстан вечером 29 апреля. В ходе официального визита Лавров планирует не только провести переговоры с Кошербаевым, но и встретиться с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.
Ожидается, что в конце мая Астану посетит российский лидер Владимир Путин. Токаев пригласил главу соседнего государства принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент РФ принял приглашение.
Ранее в Казахстане рассказали о надеждах, связанных с предстоящим визитом Путина.