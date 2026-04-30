Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров назвал «самый главный» элемент отношений РФ и Казахстана

Лавров заявил, что отношения РФ и Казахстана способствуют стабильности в Евразии
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Отношения между РФ и Казахстаном способствуют обеспечению стабильности на Евразийском пространстве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В четверг, 30 апреля, дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым. Как он сказал, двусторонние отношения Москвы и Астаны отличаются высокой интенсивностью и носят всеобъемлющий характер.

«Самое главное — они способствуют поддержанию стабильности на общем Евразийском пространстве», — подчеркнул Лавров.

По его словам, в отношениях РФ и Казахстана нет сферы, которая не была бы представлена в межгосударственном диалоге.

Министр иностранных дел России прибыл в Казахстан вечером 29 апреля. В ходе официального визита Лавров планирует не только провести переговоры с Кошербаевым, но и встретиться с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Ожидается, что в конце мая Астану посетит российский лидер Владимир Путин. Токаев пригласил главу соседнего государства принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент РФ принял приглашение.

Ранее в Казахстане рассказали о надеждах, связанных с предстоящим визитом Путина.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!