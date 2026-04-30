Лавров назвал «самый главный» элемент отношений РФ и Казахстана

Лавров заявил, что отношения РФ и Казахстана способствуют стабильности в Евразии

Отношения между РФ и Казахстаном способствуют обеспечению стабильности на Евразийском пространстве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В четверг, 30 апреля, дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым. Как он сказал, двусторонние отношения Москвы и Астаны отличаются высокой интенсивностью и носят всеобъемлющий характер.

«Самое главное — они способствуют поддержанию стабильности на общем Евразийском пространстве», — подчеркнул Лавров.

По его словам, в отношениях РФ и Казахстана нет сферы, которая не была бы представлена в межгосударственном диалоге.

Министр иностранных дел России прибыл в Казахстан вечером 29 апреля. В ходе официального визита Лавров планирует не только провести переговоры с Кошербаевым, но и встретиться с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Ожидается, что в конце мая Астану посетит российский лидер Владимир Путин. Токаев пригласил главу соседнего государства принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент РФ принял приглашение.

Ранее в Казахстане рассказали о надеждах, связанных с предстоящим визитом Путина.