В Казахстане рассказали о надеждах, связанных с предстоящим визитом Путина

Кошербаев: визит Путина может вывести отношения Астаны и Москвы на новый уровень

Астана рассчитывает, что предстоящий визит российского лидера Владимира Путина позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев, передает РИА Новости.

«Предстоящий государственный визит <...> Владимира Владимировича Путина в Казахстан мы рассматриваем как важнейший этап двустороннего взаимодействия в текущем году. Рассчитываем, что он позволит укрепить политический диалог и вывести практическое сотрудничество на новый уровень», — сказал дипломат во время брифинга по итогам переговоров с коллегой из РФ Сергеем Лавровым.

16 февраля российский лидер провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы он подтвердил, что планирует в конце мая посетить Астану и принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как рассказали в пресс-службе Кремля, Токаев лично пригласил Путина на мероприятие.

За день до этого посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин сообщил, что Москва и Астана обсуждают даты визита Путина в республику.

Ранее Путин поздравил Токаева с проведением референдума по Конституции Казахстана.