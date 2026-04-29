Лавров приехал в Астану

Лавров в рамках официального визита прибыл в Астану
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита прибыл в Астану. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Ожидается, что главу российского МИД примет президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, ожидаются переговоры Лаврова с главой МИД республики Ермеком Кошербаевым.

26 апреля Лавров заявлял, что Россия всегда открыта для контактов с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон знает позицию Москвы, которая была представлена американской стороне на Аляске. Также министр выразил уверенность, что американская переговорная команда — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — «это точно не забыли».

До этого Лавров заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского «защитить» Европу не кончится ничем хорошим.

Ранее Лавров заявил об «огромном удовольствии» Зеленского от возрождения нацизма.

 
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!