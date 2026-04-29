Лавров приехал в Астану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального визита прибыл в Астану. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Ожидается, что главу российского МИД примет президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, ожидаются переговоры Лаврова с главой МИД республики Ермеком Кошербаевым.

26 апреля Лавров заявлял, что Россия всегда открыта для контактов с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон знает позицию Москвы, которая была представлена американской стороне на Аляске. Также министр выразил уверенность, что американская переговорная команда — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — «это точно не забыли».

До этого Лавров заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского «защитить» Европу не кончится ничем хорошим.

Ранее Лавров заявил об «огромном удовольствии» Зеленского от возрождения нацизма.