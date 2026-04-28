Парламент Украины проголосовал за продление мобилизации

Мобилизация граждан призывного возраста на Украине продлевается до 2 августа: такое решение утвердила сегодня Верховная Рада, передает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные из парламента.

Судя по опубликованной им фотографии экрана с результатами голосования, из 333 депутатов 304 поддержали продление мобилизации, двое высказались против и столько же воздержались, а еще 25 не стали голосовать вообще. Большинством голосов решение считается принятым.

Законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине внес на рассмотрение парламента президент страны Владимир Зеленский. Предыдущее продление состоялось в январе, срок его действия истечет 4 мая.

Новое продление прокомментировала экс-пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. По ее словам, военное положение и мобилизация из временной меры превратились в систему правления. Она также задавалась вопросом о том, хватит ли у европейских лидеров, поддерживающих Киев, смелости и решимости реально оценить ситуацию на Украине.

В конце прошлого года Зеленский заявлял, что не допустит отмены военного положения и прекращения мобилизации до тех пор, пока Украина не получит четких гарантий безопасности.

Ранее на Украине решили заменить часть солдат на роботов.