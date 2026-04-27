Мендель раскритиковала решение Зеленского продлить военное положение на Украине

Решение президента Украины Владимира Зеленского о продлении в стране военного положения уже перестало быть временной мерой. Так бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель прокомментировала сообщение о продлении военного положения на Украине.

«Это больше не временное чрезвычайное положение — это становится постоянной системой правления», — написала она в соцсети X.

При этом, добавила Мендель, ситуацию ясно видят «молчаливое большинство украинцев». Она задалась вопросом, хватит ли у кого-нибудь на Западе смелости взглянуть честно на такое положение вещей.

27 апреля Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предложил продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

Военное положение на Украине введено в 2022 году, оно неоднократно продлевалось. В 2024 году в стране должны были пройти президентские выборы, однако Зеленский отменил их, сославшись на действие военного положения.

Ранее Зеленский разрешил гражданам старше 60 лет служить по контракту.