На Украине решили заменить часть солдат на роботов

Украина в первой половине текущего года намерена заключить контракты на поставку 25 000 наземных робототехнических комплексов (НРТК), которые хотят использовать для замены солдат в решении задач логистики на передовой. Об этом пишет Defense News.

По информации издания, планируемые на январь–июнь поставки НРТК в два раза превышают показатели за 2025 год. Комментируя ситуацию, министр обороны страны Михаил Федоров назвал цель увеличения закупок.

«100% логистики на передовой должна выполняться роботизированными системами», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что в марте НРТК выполнили более 9 000 эвакуационных и логистических миссий на фронте.

19 апреля представитель группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что операторы беспилотников на трех направлениях — Славянском, Краматорском и Константиновском — за сутки уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три терминала Starlink. Также были поражены 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, 17 антенн связи и дроны.

Ранее военные ВС РФ ударили по местам проведения испытаний НРТК на Украине.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!