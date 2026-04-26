В Севастополе снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — говорится в публикации.

Вечером 25 апреля Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Позже губернатор уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и огневые группы сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

В результате атаки мужчина, который находился в автомобиле в районе проспекта Генерала Острякова, не выжил. Еще три человека пострадали, их доставили в больницу.

В ночь на 23 апреля российские военные отразили еще одну атаку украинских войск на Севастополь. По словам Развожаева, силы РФ уничтожили в общей сложности 15 беспилотников ВСУ.

Ранее в небе над Ярославлем раздались взрывы.