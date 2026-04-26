Война США и Израиля против Ирана
Два человека пострадали во время атаки БПЛА на Севастополь

Развожаев: число сбитых над Севастополем БПЛА достигло 43, пострадали два человека
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Севастополе силы ПВО и огневые группы сбили уже 43 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали два человека — парень и девушка получили осколочные ранения. Они находились в разных районах города.

«В районе Радиогорки в трех домах осколками от сбитых БПЛА повреждены 2 окна в двух МКД. В районе Учкуевки повреждена газовая труба», — написал он.

Отражение атаки на город продолжается.

До этого глава города предупредил местных жителей, что вражеские БПЛА сбивают всеми возможными способами, в том числе стрелковым оружием. Губернатор отметил, что пули, не попавшие в цель, «с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз». Тем кто находится на улице, необходимо проследовать к ближайшему укрытию. Дома же стоит отойти подальше от окон, поскольку их может разбить осколками БПЛА.

Ранее в Севастополе зафиксировали повреждения после атаки беспилотников.

 
