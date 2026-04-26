В Севастополе мужчина погиб при атаке украинских БПЛА

Развожаев: в Севастополе мужчина не выжил при атаке БПЛА ВСУ

Мужчина не выжил в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что во время инцидента мужчина находился в машине в районе проспекта Генерала Острякова. Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не удалось.

Губернатор принес соболезнования родным и близким.

«По предварительной информации, также пострадали три человека: пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Генерала Мельника и Балаклавского района, у них осколочные ранения, травмы средней тяжести. И молодой парень в районе Хрюкина», — добавил Развожаев.

Всех пострадавших транспортировали в больницу.

До этого стало известно, что в Севастополе силы ПВО и огневые группы сбили 43 украинских беспилотника.

Утром 25 апреля в Минобороны рассказали, что за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 127 БПЛА над 14 регионами России, а также над двумя морями.

По данным ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, а также над Татарстаном и Крымом. Кроме того, цели нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в России пообещали ответить на атаки украинских БПЛА на Екатеринбург и Челябинск.