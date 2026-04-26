В небе над Ярославлем раздались взрывы

SHOT: серия взрывов произошла над Ярославлем
Над Ярославлем произошли взрывы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

«Серия взрывов прогремела над Ярославлем — над городом воет сирена тревоги и работает ПВО. Сбито уже несколько воздушных целей», — говорится в публикации.

По словам местных жителей, взрывы начались около 0:40, всего их произошло порядка 15. При этом в небе видны яркие вспышки, в окнах домов трясутся стекла, а у автомобилей во дворах срабатывает сигнализация.

Официальных данных об атаке и ее последствиях в настоящее время нет.

Незадолго до этого губернатор Михаил Евраев сообщил, что в Ярославской области объявлена беспилотная опасность. По словам главы региона, подразделения министерства обороны РФ и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки.

Утром 25 апреля в Минобороны рассказали, что за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 127 БПЛА над 14 регионами России, а также над двумя морями.

По данным ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, а также над Татарстаном и Крымом. Кроме того, цели нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в России пообещали ответить на атаки украинских БПЛА на Екатеринбург и Челябинск.

 
