Боец «Орлана» получил ранения в Грайвороне при атаке дрона

Гладков: в Грайвороне при отражении атаки дрона ВСУ пострадал Боец «Орлана»
В городе Грайворон при отражении атаки вражеского дрона ранен боец «Орлана». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам главы региона, «сослуживцы доставили мужчину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ».

Сегодня утром жительница Грайворона также пострадала в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

как отмечал Гладков, женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте происшествия. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Также на месте атаки беспилотниками ВСУ оказались повреждены окна и фасады двух частных домов и надворной постройки.

Накануне, несмотря на пасхальное перемирие, которое началось с 16:00 11 апреля и продлилось до конца 12 апреля на всех направлениях боевых действий, сообщалось о случаях его нарушения со стороны Украины. 11 апреля ВСУ атаковали Новую Каховку, курский Льгов и Белгородскую область. При ударах пострадали восемь человек, в том числе годовалый ребенок.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль на фоне пасхального перемирия.

 
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
