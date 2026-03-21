На подлете к Москве сбили почти 50 БПЛА

Собянин сообщил о ликвидации уже 49 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин заявил, что средства ПВО ликвидировали еще один дрон, направлявшийся к Москве.

Общее число БПЛА, сбитых на подлете к столице менее чем за сутки, выросло до 49.

Вечером 20 марта системы противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. По данным министерства обороны РФ, дроны были ликвидированы над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Республикой Крым и Московским регионом.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.