В Ростовской области отражена массированная атака украинских беспилотников

Ростовская область в ночь на 21 марта подверглась массированной атаке 90 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в канале на платформе Max.

По его словам, под ударом оказались 9 районов Ростовской области: Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы. По последней информации, пострадавших и разрушений нет.

Также сегодня беспилотники ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Саратовской области. Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в результате атаки в Энгельсе получила повреждения гражданская инфраструктура.

По его словам, также в нескольких домах в городе частично выбило стекла. Чиновник отметил, что пострадавших, предварительно, нет.

Накануне вечером силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. По информации Минобороны РФ, дроны были уничтожены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Республикой Крым и Московским регионом.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
