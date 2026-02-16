В Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников

Депутат Ивлев: чтобы ВСУ не кошмарили РФ, нужно бить по местам сборки дронов

России необходима интенсификация ударов по местам производства и запуска украинских дронов. Так генерал-майор, депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал «Газете.Ru» сообщение члена Общественной палаты Владимира Рогова о том, что ВСУ накопили дроны для массированных атак.

«Для того, чтобы решить вопрос с ударами украинских беспилотников по российской территории, надо бить по местам, откуда они взлетают. То есть бить по местам, где они производятся, бить по тем площадкам, где они складируются, бить по тем точкам, откуда они несут боеприпасы на территорию Российской Федерации. В этом я вижу решение вопроса», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, необходима ли интенсификация ударов по упомянутым местам производства дронов и «точкам», Ивлев отметил, что «отвечать на удары по территории России надо всегда».

16 февраля Рогов сообщил, что ВСУ накопили беспилотники для массированных атак на регионы России.

«Боевики ВСУ теперь будут регулярно кошмарить российские регионы беспилотниками, насколько им позволят запасы дронов», — заявил он.

Как сообщила украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на отчеты Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review, в 2025 году Украина увеличила производство дронов на 900% — с 20 тысяч в месяц до более чем 200 тысяч. По данным аналитиков, в год страна производит 2,4 млн беспилотников.

Ранее Сырский заявил, что беспилотники ВСУ наносят удары на 1,7 тысячи км вглубь России.