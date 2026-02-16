Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

В Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников

Депутат Ивлев: чтобы ВСУ не кошмарили РФ, нужно бить по местам сборки дронов
Reuters

России необходима интенсификация ударов по местам производства и запуска украинских дронов. Так генерал-майор, депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал «Газете.Ru» сообщение члена Общественной палаты Владимира Рогова о том, что ВСУ накопили дроны для массированных атак.

«Для того, чтобы решить вопрос с ударами украинских беспилотников по российской территории, надо бить по местам, откуда они взлетают. То есть бить по местам, где они производятся, бить по тем площадкам, где они складируются, бить по тем точкам, откуда они несут боеприпасы на территорию Российской Федерации. В этом я вижу решение вопроса», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, необходима ли интенсификация ударов по упомянутым местам производства дронов и «точкам», Ивлев отметил, что «отвечать на удары по территории России надо всегда».

16 февраля Рогов сообщил, что ВСУ накопили беспилотники для массированных атак на регионы России.

«Боевики ВСУ теперь будут регулярно кошмарить российские регионы беспилотниками, насколько им позволят запасы дронов», — заявил он.

Как сообщила украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на отчеты Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review, в 2025 году Украина увеличила производство дронов на 900% — с 20 тысяч в месяц до более чем 200 тысяч. По данным аналитиков, в год страна производит 2,4 млн беспилотников.

Ранее Сырский заявил, что беспилотники ВСУ наносят удары на 1,7 тысячи км вглубь России.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!