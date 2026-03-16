Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Героя России, державшего 68 дней оборону, хотят дополнительно наградить в ДНР

Глава ДНР Пушилин пообещал отдельно наградить Героя России Ярашева
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Донецкой народной республики (ДНР) высоко оценили подвиг Сергея Ярашева, которому президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России. В регионе бойца тоже ждет награда, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

«Со стороны ДНР будут дополнительные шаги, но чуть позже, не хочу забегать вперед», — отметил он.

11 марта Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино. Все это время бойцу доставляли боеприпасы и продовольствие с помощью дронов. На данный момент военнослужащий проходит лечение в московском госпитале. Он потерял обе ступни из-за обморожения.

Как рассказала мать героя Татьяна Ярашева, после лечения в госпитале и отпуска ее сын намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО). По ее словам, Сергей хочет служить оператором БПЛА.

До этого Пушилин рассказал, что о Сергее Ярашеве хотят снять фильм. По словам главы ДНР, подготовка к съемкам уже началась. Продюсер будущей картины Андрей Кретов отметил, что планируется снять полнометражное кино, а не сериал. Он добавил, что сценаристом и режиссером выступит Андрей Симонов.

Ранее дрон снял бойца Ярашева на позиции, которую он удерживал 68 дней.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
