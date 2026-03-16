Героя России, державшего 68 дней оборону, хотят дополнительно наградить в ДНР

Власти Донецкой народной республики (ДНР) высоко оценили подвиг Сергея Ярашева, которому президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России. В регионе бойца тоже ждет награда, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

«Со стороны ДНР будут дополнительные шаги, но чуть позже, не хочу забегать вперед», — отметил он.

11 марта Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино. Все это время бойцу доставляли боеприпасы и продовольствие с помощью дронов. На данный момент военнослужащий проходит лечение в московском госпитале. Он потерял обе ступни из-за обморожения.

Как рассказала мать героя Татьяна Ярашева, после лечения в госпитале и отпуска ее сын намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО). По ее словам, Сергей хочет служить оператором БПЛА.

До этого Пушилин рассказал, что о Сергее Ярашеве хотят снять фильм. По словам главы ДНР, подготовка к съемкам уже началась. Продюсер будущей картины Андрей Кретов отметил, что планируется снять полнометражное кино, а не сериал. Он добавил, что сценаристом и режиссером выступит Андрей Симонов.

Ранее дрон снял бойца Ярашева на позиции, которую он удерживал 68 дней.