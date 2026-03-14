О державшем 68 дней оборону Герое России снимут кино

В ДНР снимут фильм о герое Ярашеве, который 68 дней удерживал позицию в Гришине

Началась подготовка к съемкам фильма о Герое России Сергее Ярашеве, который в одиночку держал оборону 68 дней. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что уже началась подготовка к съемкам. Продюсер будущей картины Андрей Кретов в свою очередь добавил, что планируется снять полнометражное кино, а не сериал. Он добавил, что сценаристом и режиссером выступит Андрей Симонов.

10 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что 21-летний военный из Самары Сергей Ярашев после потери сослуживцев в течение 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР. В ходе боевых действий молодой человек лишился обеих ступней, поэтому после эвакуации его отправили в госпиталь.

На следующий день российский лидер подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России.

Ярашев позднее рассказал, что за почти 70 дней пережил пять штурмовых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, противник заходил на позиции группами по несколько человек. Во время одной из атак произошел стрелковый бой. В итоге двое из трех солдат ВСУ были ликвидированы.

Ранее Герой России, лишившийся двух ступней, захотел вернуться в зону СВО.

 
