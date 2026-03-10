Размер шрифта
Британия перебросит в Средиземное море второй военный корабль после удара по базе на Кипре

Минобороны: Великобритания перебросит в Средиземное море корабль Lyme Bay
Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Великобритания планирует направить в Средиземное море еще один военный корабль после удара беспилотника по базе военно-воздушных сил королевства «Акротири» на Кипре. Об этом заявили в министерстве обороны страны, передает Sky News.

Отмечается, что корабль RFA Lyme Bay будет приведен в состояние повышенной боевой готовности в качестве меры предосторожности, если она понадобится для предоставления помощи в выполнении морских задач в Восточном Средиземноморье.

В насирящее время Lyme Bay находится в Гибралтаре.

2 марта глава минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что база британских военно-воздушных сил на Кипре была атакована беспилотниками. Это произошло на фоне операции США и Израиля против Ирана. По словам министра, в качестве меры предосторожности семьи, проживающие на базе, решили переместить в альтернативное жилье поблизости.

На следующий день премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон направляет вертолеты и корабль HMS Dragon для укрепления безопасности на своей военной базе на острове.

Ранее в МИД Ирана предостерегли европейские страны от вступления в войну.

 
