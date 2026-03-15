ВС России отделяют от Славянска на севере Донецкой народной республики (ДНР) считанные километры. Об этом заявил в интервью ТАСС глава региона Денис Пушилин.

«Да и до самого Славянска остались уже считанные километры», — отметил он.

10 марта Пушилин напомнил, что российские бойцы группировки «Запад» освободили населенные пункты Дробышево, Яровая и Сосновая. Теперь, по его словам, появляется возможность для российских войск продвигаться далее в направлении Славянска для последующего его охвата.

За полгода территория Донецкой народной республики, контролируемая украинскими войсками, сократилась с 25% до 15–17%. Об этом стало известно после встречи президента России Владимира Путина с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле. Глава государства отметил, что за последние годы территории ДНР был нанесен «колоссальный ущерб», однако «восстановление идет довольно быстрыми темпами».

Ранее ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины.